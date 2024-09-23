Отец в Дагестане насиловал несовершеннолетнюю дочь на протяжении пяти лет

Проживающий на территории Дагестана мужчина задержан полицией по подозрению в систематическом сексуальном насилии собственной дочери-подростка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в республиканских правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, пострадавшая сама пришла в отдел полиции и написала заявление, сообщив, что отец на протяжении последних пяти лет совершал в отношении нее ряд противоправных действий сексуального характера.

«Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», — сообщил источник

Произошедшее подтвердили в республиканском СУ Следственного комитета России. Не приводя подробности, там добавили, что подозреваемый мужчина задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за «насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что с мигранта сняли обвинение в изнасиловании глухонемой волгоградки.