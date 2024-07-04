Отец Жанны Фриске 8 лет не видел внука из-за запрета матери Шепелева

Владимир Борисович Фриске, отец умершей от онкологии певицы Жанны Фриске, рассказал KP.RU, что ему навсегда запретили общаться с родным внуком. Последний раз он виделся с ребенком, когда ему было почти три года.

Бывшей звезды группы «Блестящие» Жанны Фриске нет уже девять лет. 8 июля ей могло бы исполниться 50 лет, и в эту дату отец певицы рассказал шокирующие подробности об отношениях с другой частью семьи. Речь про бывшего супруга дочери Дмитрия Шепелева и его родных. Оказалось, что родителям Фриске запретили общаться с внуком Платоном, единственной живой памятью о дочери. По словам Владимира Фриске, он не видел внука уже 8 лет, разве что узнает о чем-то из соцсетей.

«У этих людей нет ничего святого, никакой человечности. Когда Жанна умерла, его (Дмитрия Шепелева) мама шепотом сказала на улице: Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят. А Ольга, моя жена, услышала и спросила: Как вы так можете говорить? Мать Шепелева сразу ушла. Это какой-то ужас. Да, я сам по себе очень эмоциональный человек, но я всего этого не понимаю. И очень сложно на это никак не реагировать», — поделился с журналистами отец звезды.

Возможно, что произошедшее — обида за имущество и разборки на фоне этого. Все-таки семья Фриске выкупила долю Платона, чтобы квартира не ушла. Певица при жизни положила деньги на специальный детский счет. Однако этих средств уже нет. По словам собеседника, Шепелев купил на них микроавтобус. С семейством Шепелева, его родными и детьми, Фриске не общаются даже через адвокатов.

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