Отъезд ребенка как трагедия: психолог рассказала, как преодолеть синдром «опустевшего гнезда»

Многим родителям знаком синдром «опустевшего гнезда» — это состояние, когда после отъезда взрослых детей наступает чувство опустошенности и тревоги. Сталкиваются с этим от 50% до 75% родителей, и особенно уязвимы женщины, для которых забота о ребенке была главным смыслом жизни. Как пояснила специалист Полякова, чувство пустоты — это нормальная реакция, но важно не дать ему затянуться.

Так, одна жительница Подмосковья рассказала, что ей помогли новые увлечения: она нашла спасение в работе, спорте и музыке, пока ее сын исполнял свою давнюю мечту о переезде в Санкт-Петербург. Другая женщина, переживавшая отъезд дочери, нашла поддержку в общении с мужем и заботах на даче.

Психолог отмечает, что тревога за детей — это естественно, но если тоска длится более двух месяцев и мешает жить, стоит искать помощь. В зоне риска находятся не только те, для кого дети были единственным смыслом, но и люди, переживающие сразу несколько кризисов, например, выход на пенсию.

Чтобы справиться с этим состоянием, нужно найти новые занятия, хобби, чаще встречаться с друзьями и посещать культурные мероприятия. Если самостоятельно преодолеть тоску не получается, лучше обратиться к специалисту, чтобы не допустить развития депрессии.

