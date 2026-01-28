Откат в 90-е: решалы из Чехова ищут клиентов на «антирейдерство» и «беседы»

На одной из крупных интернет-площадок с объявлениями в подмосковном Чехове появилось нестандартное предложение. Как пишет REGIONS , группа лиц под названием «Решение конфликтов. Личная охрана» предлагает урегулировать широкий спектр проблем — «от бытовых до конфликтов повышенной сложности». В списке услуг значатся как охрана и сопровождение, так и «проведение бесед» с соседями, бывшими супругами и даже «антирейдерство».

«Ты не бойся, я с тобой», — указано в тексте объявления, которое сопровождается фотографиями спортивных молодых людей. Однако практическая сторона обращения к подобным «специалистам» сопряжена с серьезными юридическими рисками. Адвокат Алексей Цыганов пояснил, что сфера частной охранной деятельности в России строго регламентирована законом.

«Согласно положениям данного закона право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется гражданам, прошедшим профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника и сдавшим квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной организацией, и его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и законом», — объясняет Цыганов.

Эксперт отмечает, что за осуществление подобной деятельности без лицензии предусмотрена административная ответственность с крупными штрафами. Более того, действия, выходящие за рамки закона, могут повлечь уголовное преследование за превышение полномочий, максимальное наказание по этой статье достигает семи лет лишения свободы.

«Ответственность по данной статье наступает в случае совершения лицом умышленных действий, выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций», — комментирует Алексей Цыганов.

Таким образом, основная практическая польза от данной публикации — предупредительная. Для граждан, рассматривающих возможность найма подобных «решателей», это повод проявить повышенную осторожность. Необходимо проверять наличие у исполнителей лицензии ЧОП, статуса частного охранника и заключать официальный договор. В противном случае клиент может не только не решить свою проблему, но и стать соучастником или жертвой противоправных действий, неся при этом финансовые и правовые потери.

