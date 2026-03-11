Отказ не прошел: суд заставил туроператора вернуть 300 тысяч туристу из Иваново

Житель Ивановской области, не сумевший вылететь в ОАЭ из-за введенного в столичном регионе режима «Ковер», получит компенсацию от туроператора. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, стороны пришли к мировому соглашению.

Напомним, мужчина приобрел тур в Эмираты у компании ООО «ТТ-Трэвел» на сумму более 300 тысяч рублей. Однако в день вылета в Москве и области объявили план «Ковер» (режим полного закрытия воздушного пространства для гражданских судов из-за угрозы беспилотников). Рейс сначала задержали, а затем и вовсе отменили.

Понимая, что отпуск сорван, турист обратился к туроператору с требованием вернуть деньги. В компании ему отказали, сославшись на то, что вина лежит на авиаперевозчике. В авиакомпании, в свою очередь, заявили, что пассажир не является стороной их договора с туроператором, и возвращать средства ему также не обязаны.

Ивановцу пришлось обращаться в суд. В ходе разбирательства представители туроператора согласились заключить мировое соглашение. По его условиям компания обязана вернуть полную стоимость тура, выплатить компенсацию морального вреда и покрыть судебные расходы истца.

