Страх вместо шопинга: почему Ближний Восток перестал быть безопасным раем

Иранская война может перечеркнуть многолетние усилия стран Персидского залива по уходу от нефтяной зависимости, считает профессор Ханс Хопфингер. Диверсификация экономики через туризм была их стратегическим приоритетом, и теперь эти планы под угрозой.

Дубай стал первопроходцем, приняв комплексный генплан развития, ориентированный на шопинг-туризм, турниры по гольфу и крупные спортивные события. Однако сегодня реализация этих амбициозных проектов оказалась под вопросом. В последние годы эмираты планомерно выстраивали имидж абсолютно безопасного направления. Как отмечает эксперт, в отличие от многих других арабских стран, в ОАЭ действительно никогда не происходило террористических атак, что было их главным козырем.

Ближний Восток и Северная Африка считались самым быстрорастущим туристическим регионом в мире. По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), в 2025 году почти 100 миллионов иностранцев посетили Египет, Иорданию, Катар и Саудовскую Аравию. Это на 39% превысило показатели доковидного 2019 года — рекордный рост, которого не было больше нигде.

Международный аэропорт Дубая за последние годы превратился в глобальный хаб. В 2025 году он обслужил более 95 миллионов пассажиров, подтвердив звание самого загруженного аэропорта мира. Сам эмират третий год подряд бил рекорды по турпотоку, приняв почти 20 миллионов гостей. Однако теперь, в условиях военной эскалации, представители туристической отрасли прогнозируют переток спроса в сторону более традиционных направлений, в первую очередь в Средиземноморье.

Ранее турагенты обнародовали «красный список», куда не стоит ехать в отпуск в 2026-м.