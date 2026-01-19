Отказ от алкоголя на месяц, как инструмент самодиагностики

Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, руководитель клиники доктора Исаева и президент Независимой наркологической гильдии, рассказал « Газете.Ru », что выявить склонность к алкоголизму может помочь отказ от всех алкогольных напитков на 30 дней. По его словам, такой эксперимент стоит рассматривать не как наказание, а как исследование влияния спиртного на самочувствие, сон, продуктивность и финансы.

Исаев отметил, что если человек в течение месяца испытывает сильную тягу к алкоголю, раздражительность, проблемы со сном или навязчивые мысли о выпивке, это важный диагностический признак зависимости и повод обратиться к специалисту.

Если отказ проходит сравнительно легко, это хороший сигнал, однако эксперты рекомендуют постепенно снижать дозу алкоголя, особенно если ранее его употребление было регулярным.

Нарколог подчеркнул, что при появлении тремора, потливости, учащенного сердцебиения, тревоги или бессонницы необходимо немедленно прекратить эксперимент и обратиться к врачу. Он напомнил, что резкая отмена алкоголя при тяжелой зависимости может вызвать опасные для жизни состояния, включая алкогольный делирий («белую горячку») и судороги.

Эксперт рекомендует использовать 30-дневный отказ как безопасный метод самопроверки и сигнал к своевременному обращению за профессиональной помощью, если появляются тревожные симптомы.

