Отказ от зарубежного софта помог аэрпортам России выстоять в момент глобального сбоя

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал RT , почему российские аэропорты смогли выстоять против глобального IT-сбоя. Как оказалось, все дело в отказе от иностранных софтов.

Российские авиакомпании, операторы и предприятия не используют зарубежный софт. В том числе не пользуются Microsoft, который не особо был в ходу и до 2022 года. Авиация оснащена своими IT-продуктами, уникальными, по сути заказными. Если до санкций еще можно было встретить иностранные софты, то после их введения все это оперативно свернули, перешли на собственные разработки.

«Мы как пассажиры и не заметили никакой разницы в процессе перехода с одного продукта на другой... То же самое относится и к программному обеспечению аэропортов, авиакомпаний, которые не имеют выхода во внешний мир, в сеть интернет, а используются исключительно для внутренних процессов, для планирования, логистики, выстраивания маршрутов, бухгалтерии, еще огромное количество программных продуктов, особенно что касается аэропортовой деятельности», — рассказал эксперт.

Однако это не значит, что все идеально. Россияне не перестали летать за рубеж, пользуются услугами и иностранных компаний. Глобальные сбои могут привести к проблемам с передачей данных туристов, отправившихся за рубеж.

Ранее сообщалось, что из-за глобального сбоя в Microsoft начались проблемы в работе больниц.