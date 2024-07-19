В Израиле из-за глобального сбоя в Microsoft начались проблемы в работе больниц

Из-за массового сбоя в работе информационных систем в Израиле порядка 15 больниц не могут функционировать в полном объеме, сообщает портал Ynet .

Как пишет источник, из-за проблем с программным обеспечением крупный порт Ашдод, расположенные на юге Израиля, также временно прекратил работу. Там приостановлено обслуживание грузовых судов и автомобилей.

Отмечается, что в связи с массовым сбоем около 15 государственных медицинских учреждений были вынуждены обратиться в Министерство здравоохранения страны. Из-за этого в отделениях больниц может увеличиться время ожидания.

По данным израильского телеканала «12», сбои наблюдаются и в работе железнодорожного сообщения, а также в работе почты. Для этого компании, предоставляющие услуги, рекомендуют гражданам обращаться на горячие линии.

19 июля стало известно, что известные мировые авиакомпании не могут продолжать работу в связи с массовым сбоем систем. Отмечалось, что пассажиры в США, Турции и ряде европейских стран не могут купить билеты и зарегистрироваться на посадку.

Как ранее сообщили эксперты, причиной глобального сбоя может стать антивирусное программное обеспечение Crowdstrike, которое используется компаниями для отражения кибератак.

Также появилась информация, что причиной неполадок стал сбой системы облачного хранилища Microsoft Azure.