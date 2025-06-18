Отказ россиян от рождения детей объяснили желанием жить в свое удовольствие

Некоторые россияне сознательно отказываются от рождения детей ради того, чтобы жить для собственного удовольствия. Такое заявление во время выступления на Петербургском экономическом форуме высказал Константин Абрамов, руководитель Всероссийского центра исследования общественного мнения. Его слова привел РБК.

По утверждению Абрамова, увеличить рождаемость в РФ не выходит из-за настроения у части населения страны. Люди не хотят обзаводиться детьми, поскольку стремятся жить ради собственного удовольствия.

«Эгоизм — дети мешают личной свободе. Вот это „пожить для себя“ — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним», — указал он.

Именно такие настроения, по его словам, препятствуют увеличению рождаемости в России.

Ранее аналитики ООН провели опрос в 14 странах мира и выяснили, что 18% из опрошенных опасаются, что не смогут родить желаемое количество детей. Более половины из них считают, что им могут помешать экономические факторы. Еще 19% объясняют свои страхи войнами, климатическими изменениями и ухудшением окружающей среды.