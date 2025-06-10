Жители 14 стран мира боятся, что не смогут иметь желаемое количество детей

Аналитики Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провели опрос жителей 14 стран, где проживает более 37% населения планеты, и выяснили, что 18% из них опасаются, что не смогут родить желаемое количество детей.

19% объясняют свои страхи войнами, климатическими изменениями и ухудшением окружающей среды.

54% полагают главным препятствием экономические факторы.

Участие в опросе, проведенном в рамках подготовки ЮНФПА и компанией YouGov, приняли более 14 тыс. взрослых мужчин и женщин из 14 стран.

Ранее сообщалось о том, что в РФ предложили выключать интернет по ночам для повышения рождаемости.