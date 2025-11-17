«Отказаться нельзя обследоваться»: правительство одобрило штрафы для мигрантов за срыв медосмотра
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Правительство России поддержало законопроект, вводящий отдельные административные штрафы для иностранных граждан за отказ от обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости.
Кабинет министров РФ одобрил законодательную инициативу о введении специальных штрафов для мигрантов, уклоняющихся от обязательного медосмотра. Согласно проекту, отказ или уклонение от этой процедуры будет выделено в отдельное правонарушение. Предлагаемые меры ответственности окажутся строже, чем действующее наказание за общее нарушение иммиграционных правил.
Законопроект также устанавливает административную ответственность за нарушение самого порядка прохождения медицинского освидетельствования.
