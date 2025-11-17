«Отказаться нельзя обследоваться»: правительство одобрило штрафы для мигрантов за срыв медосмотра

Правительство России поддержало законопроект, вводящий отдельные административные штрафы для иностранных граждан за отказ от обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщает РИА Новости.

Кабинет министров РФ одобрил законодательную инициативу о введении специальных штрафов для мигрантов, уклоняющихся от обязательного медосмотра. Согласно проекту, отказ или уклонение от этой процедуры будет выделено в отдельное правонарушение. Предлагаемые меры ответственности окажутся строже, чем действующее наказание за общее нарушение иммиграционных правил.

Законопроект также устанавливает административную ответственность за нарушение самого порядка прохождения медицинского освидетельствования.

