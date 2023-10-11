«Отклонения случаются»: в Подмосковье продолжают зреть ягоды из-за погодной аномалии

Пока столица живет в условиях плохой погоды и уже готовится к первому снегу, жители деревни Русавкино-Романово в городском округе Балашиха продолжают наслаждаться летом. На улице по-прежнему стоит тепло, а ягодные кусты все еще дают урожай.

Фотографии кустов с дозревающей ежевикой и малиной появились в канале «Русавкино-Романово». Местные жители признались, что обещанного снега еще не видели, а погода в деревне больше напоминает летнюю.



Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России, объяснила, из-за чего может наблюдаться такая аномалия.

«Есть понятие микроклиматические особенности. Под ним мы понимаем некоторые отклонения от нормы, от среднего состояния по большой площади. Это связано с физико-географическими особенностями местности, рельефом, наличием и размером водоемов, инфраструктурой и другими факторами. Так действительно бывает, отклонения случаются, ведь Земля — живой организм», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы сказать, что конкретно сыграло роль в данном случае, отметила Макарова, нужно отправиться непосредственно на место и изучить все. Но в целом, по ее словам, природа может так реагировать на различные факторы, упомянутые выше.

«Это можно даже прочитать в литературе или заметить по жизни. Например, как люди выбирали и выбирают дачные участки, ориентируясь как раз на местность и микрорельеф. Как-то интуитивно понимают, где погода будет чуть лучше», — резюмировала собеседница.

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