Откровения батюшки: оказывается, Бог шлет болезни не для наказания, а для души

Священник Русской православной церкви отец Матвей Степанов в интервью изданию REGIONS поделился взглядом на болезнь с точки зрения христианской веры. Он представил ее не как случайное наказание, а как потенциальную возможность для духовного развития человека.

По его словам, болезнь, останавливая привычный бег жизни, заставляет человека сосредоточиться на вопросах, которые часто остаются без внимания в повседневной суете. В этот период могут проявляться такие качества, как терпение, смирение и умение благодарить за малые радости. Для близких болезнь родственника становится возможностью проявить милосердие и жертвенную любовь.

Отец Матвей подчеркнул, что такой подход не отрицает необходимости медицинского лечения, которое он назвал разумной обязанностью. Он отметил, что параллельно с заботой о физическом здоровье важна работа над внутренним состоянием: отказ от гнева и отчаяния, поиск поводов для благодарности и переосмысление жизненных ценностей. Священник указал, что основной целью является изменение сердца человека, движение к любви и доверию.

