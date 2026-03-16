Откровенный развод: что ждало русских туристов в бане «Шуй ли Фан»

Поездка в китайский город Хуньчунь обернулась для группы туристов из Приморья не расслаблением, а настоящим стрессом. Посещение бани «Шуй ли Фан» оставило у путешественников крайне неприятный осадок из-за откровенно хамского поведения персонала и завышенных цен, ориентированных специально на российских гостей. Об этом сообщает PRIMPRESS .

С первых минут пребывания в заведении туристы столкнулись с попыткой обсчитать их в несколько раз. Вместо стандартных 29 юаней с них потребовали 129. Ситуацию удалось переломить только благодаря тому, что в группе нашелся человек, владеющий китайским языком. После разговора с управляющим выяснилось, что для русских действительно действует «особый подход» с завышенными тарифами. Вмешательство менеджера помогло снизить цену до адекватной, сэкономив каждому почти по тысяче рублей.

«В Китае не впервые, есть с чем сравнить. Такой откровенный развод вижу впервые», — делятся впечатлениями очевидцы.

Однако финансовый вопрос оказался лишь вершиной айсберга. Персонал комплекса вел себя откровенно негостеприимно. На просьбы обеспечить нормальное обслуживание последовали оскорбления и циничный совет париться прямо в гостиничном номере, чтобы не мешать другим.

Вдобавок ко всему, внутреннее убранство бани не соответствовало даже скромным ожиданиям: тесные помещения, старая, обветшалая отделка и полное отсутствие свободных мест в зоне отдыха.

Таким образом, поездка, которая должна была подарить отдых и оздоровление, превратилась в испытание нервов и кошелька. И только знание языка спасло туристов от переплаты в 100 юаней с человека.

