Открыть бизнес в Московской области стало проще

На инвестиционном портале Подмосковья появилась новая комплексная услуга «Открой собственное дело», которая позволяет открыть бизнес в регионе, подав одно заявление в электронном виде. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Мы продолжаем развивать электронные сервисы для бизнеса — комплексная услуга «Открой собственное дело» стала очередным реализованным проектом. Теперь в регионе можно в один клик открыть магазин, кафе, фитнес-центр или бизнес, предоставляющий какие-либо услуги», — отметила Зиновьева.

Новая услуга позволит с помощью одного заявления получить разрешение на размещение сезонных кафе, лицензию на продажу алкогольной продукции, разрешение на установку рекламных конструкций, а также согласовать установки средств размещения информации. Узнать подробности об услуге можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.