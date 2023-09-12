Открыть свое дело в Московской области можно через «Добродел»

В Московской области с помощью «Добродела» можно открыть свое дело, сообщили в соцсетях пресс-службы губернатора и Правительства региона.

Так, например, можно открыть магазин, кафе, фитнес-центр или другой бизнес, предоставляющий какие-либо услуги. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги», «Для бизнеса», после чего зайти в раздел «Все услуги», «Развитие бизнеса» и выбрать комплексную услугу «Открой собственное дело». Сервис позволит заявителю получить разрешение на размещение сезонных кафе, лицензию на продажу алкогольной продукции или установку рекламных конструкций и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.