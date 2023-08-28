Открытие экстрим-зоны состоялось в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В минувшую субботу в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад прошло открытие экстрим-зоны, сообщили в областном Минблаго. Работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда».
«В парке «Скитские пруды» жители и гости Сергиева Посада любят отдыхать целыми семьями. После того, как тут появились скейт-парк и памп-трек, сюда потянется и молодежь, потому что занятия экстремальными видами спорта сейчас очень популярны. Теперь юным жителям Сергиева Посада не надо далеко ехать, можно освоить навыки райдерства недалеко от дома», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
В министерстве уточнили, что новая зона состоит из скейт-парка и памп-трека, которые выполнены из архитектурного бетона и асфальта. Кроме того, здесь появилась общественная зона со скамьями, информационными стендами, урнами и велопарковками, установлено освещение.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.