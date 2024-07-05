Открытие лесопарка «Загорское море» пройдет в Сергиевом Посаде

«Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Подмосковья, которые регулярно приезжают на пляж озера, но сама территория леса долгое время не была обустроена и не имела инфраструктуры. Теперь лесопарк доступен для комфортного отдыха людей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.