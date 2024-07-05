Открытие лесопарка «Загорское море» пройдет в Сергиевом Посаде
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В эту субботу в Сергиевом Посаде пройдет открытие лесопарка «Загорское море», в котором в рамках региональной программы «Парки в лесу» прошли работы по благоустройству. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Это место всегда пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Подмосковья, которые регулярно приезжают на пляж озера, но сама территория леса долгое время не была обустроена и не имела инфраструктуры. Теперь лесопарк доступен для комфортного отдыха людей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках обновления на территории лесопарка провели санитарную очистку, обустроили подъездную дорогу, лыжную трассу, пешеходные тропы, зоны тихого отдыха, качели. Помимо этого, здесь установили системы видеонаблюдения, освещения, охраны, а также восстановили газоны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.