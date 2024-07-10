Открытие прямых рейсов Париж — Москва стало ошибкой Air France

Французская авиакомпания Air France выставила на продажу авиабилеты из Москвы до Парижа и обратно. Однако радость туристов оказалась недолгой: ТАСС в пресс-службе компании опровергли информацию, отметив, что выставили рейсы по ошибке.

Франция присоединялась к санкциям против России, как и весь Евросоюз. Ограничения распространялись и на воздушное пространство: с 2022 года российские самолеты не могут заходить на посадку и совершать рейсы в целом в европейских странах. Добраться до государств ЕС можно лишь с пересадками, что, конечно, затратно и неудобно российским туристам.

Недавно путешественники обнаружили, что Air France опубликовала на сайте предложения до Москвы и обратно, в Париж. Многих эти новости обрадовали, ведь на страничке было доступно все, вплоть до оплаты билетов. Насторожились лишь самые внимательные, которые помнили, что санкции никто не снимал.

«Рейсы Air France в Москву и из нее на данный момент приостановлены. Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», — подтвердили ошибку в компании.

Напомним, что Россия принимала зеркальные меры: летать на ее территории нельзя самолетам из 36 стран мира. Основная масса как раз касается стран ЕС, а также это затронуло Канаду и США.

Ранее сообщалось, что в петербургском Пулково загорелся самолет с пассажирами внутри.