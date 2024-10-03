Открытое горение в здании театра в Хабаровске ликвидировано

В результате слаженных действий пожарных открытое горение в театре музыкальной комедии удалось ликвидировать. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в МЧС РФ.

Ранним утром в четверг, 3 октября, в Хабаровском театре музыкальной комедии начался пожар. Огонь быстро распространился, и площадь пожара выросла с 1 до 4 тыс. кв. м. Во время инцидента обрушились фасад и наружная стена здания, также были слышны взрывы.

Для обеспечения безопасности из театра эвакуировали шесть баллонов (два газовых и четыре кислородных). Дорога возле здания была перекрыта, объезд организован по пересекающим улицам. Также был создан штаб по ликвидации пожара во главе с губернатором Дмитрием Демешиным. Жертв удалось избежать: три человека самостоятельно покинули здание, а одну женщину госпитализировали.

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