«Открытый» микрофон и сезонные угощения: в Павловском Посаде отметили юбилей Сергея Есенина

В подмосковном Павловском Посаде широко отметили юбилейную дату со дня рождения Сергея Есенина. Торжества, посвященные поэту, прошли в городском парке культуры и отдыха, где центральным событием стала работа специальной поэтической площадки под названием «Я читаю ОСЕНЬ».

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия был организован «открытый» микрофон, где каждый желающий мог прочесть любимые строки. К декламации стихов присоединились как сотрудники парка, так и активисты местного отделения «Молодой гвардии», а также утренние посетители, гулявшие по аллеям. Музыкальную атмосферу создавали романсы, написанные на стихи «последнего поэта деревни», которые исполнила специальная гостья праздника – Ирина Лисунка.

Для юных гостей праздничная программа также нашла занятие по душе. Детей ждала увлекательная игровая программа «Стихотворцы» и творческий мастер-класс «Закружилась листва золотая». Помимо этого, в парке работала тематическая выставка, где можно было не только сделать памятные фотографии, но и попробовать сезонные угощения – дары осени.

«Благодарим администрацию Городского парка за теплый прием и возможность прикоснуться к литературному наследию поэта, который безмерно любил свою Родину и посвятил этой любви значительную часть своего творчества. Через произведения Сергея Есенина мы смогли вновь ощутить мощь русского слова и донести его красоту до павловопосадцев», — отметили ребята из «Молодой гвардии Павловского Посада».

