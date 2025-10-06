Праздничный концерт ко Дню пожилого человека прошел в Павловском Посаде

В субботу, 4 октября в Павловском Посаде в Доме культуры «Большедворский» для представителей старшего поколения организовали праздничный концерт.

В зале образовалась дружественная атмосфера. Талантливые артисты выступили перед гостями с яркими номерами, в которые они вложили тепло и внимание. Зрители встречали бурными аплодисментами коллектив эстрадного танца «Феерия», вокальные группы «Мастерская Алисы», «Созвездие» и «Ностальгия». Перед публикой душевно выступили Ольга Ростовцева, Виктория Кузьмина, Алексей Кузьмин, Александр Юдин, Ольга Титова, Владимир Котов, Лариса Волкова.

«Особую благодарность выражаем нашим гостям из Дома культуры "Октябрь" — Юрию Филатову и Варваре Мещеряковой! Концерт прошел в теплой и дружественной обстановке. Зрители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям, аплодировали ярким выступлениям. Спасибо всем артистам за прекрасные выступления, подарившие нашим гостям море положительных эмоций!» — отметила руководитель Дома культуры Ольга Титова.

Представители «серебряного возраста» с радостью принимали поздравления. В их адрес прозвучало много теплых слов и пожеланий. Подаренное внимание и реакция виновников торжества доказывают важность подобных мероприятий.

«Желаем всем представителям старшего поколения крепкого здоровья, душевного тепла, мирного неба над головой, долгих лет жизни, любви и заботы близких! Пусть каждый день будет наполнен радостью и теплом!» — отметила руководитель Дома культуры Ольга Титова.

