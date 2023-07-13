«Открывает большие возможности»: выяснилось, как особая сеть поможет повысить качество жизни в российских городах

Российские ученые из Северо-Кавказского федерального университета разработали протокол связи для сети умного города. Как сообщило РИА Новости, проект поможет управлять городской средой, делать ее более комфортной и безопасной благодаря быстрому и бесперебойному обмену информацией между разными устройствами.

По мнению программиста Сергея Журавлева, российская разработка положительно повлияет на жизнь обитателей городов.

«Это значительное достижение для инфраструктуры. Проект открывает большие возможности: улучшенное управление транспортной системой, энергосбережение, мониторинг окружающей среды и повышение безопасности горожан», — отметил Журавлев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист отметил, что системы умных городов создают во всем мире. В частности, к ним относятся южнокорейский «Smart City» и сингапурский «Smart Nation». Отечественная система тоже может значительно улучшить жизнь в крупных мегаполисах нашей страны.

«У российской разработки есть большой потенциал», — заключил Журавлев.

Программист предположил, что такую систему можно использовать и для борьбы с пробками, улучшения систем видеонаблюдения и автоматического оповещения о ЧС.

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