«Открывается дверь и заходит Иван в свадебном костюме»: боец СВО сделал жене сюрприз

Иван Алышев был отличным бойцом. Настоящий танкист, он не боялся трудностей и опасностей, а в личной жизни был настоящей «каменной стеной». Жена Ивана Марина рассказала нашему изданию, чем покорил ее военный, и почему она была так счастлива с ним.

Алышев познакомился с Мариной, когда жил в Воткинске, в Удмуртии. Но тогда «искры» между ними не случилсь. Потом парень решил связать свою жизнь с армией, и заключил контракт с Минобороны. Уехал служить в Чеченскую Республику. Однажды Иван приснился Марине, и с тех пор они стали общаться онлайн.

«В августе 2018 года он приехал в Воткинск в отпуск, но вскоре вернулся обратно. Расставание далось очень нелегко, и я решила и уволиться с работы и уехать к Ивану. В новогоднюю ночь в 2019 году Ваня сделал мне предложение. А в мае мы сыграли свадьбу», — говорит Марина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У семьи появилось свое жилье в Чечне. А когда Алышевы узнали, что ждут ребенка, то были очень счастливы. И все же жизнь военного далека от идеальных представлений о семейном очаге.

«В 2020 году объявили об учениях в Крыму на три месяца. Помню, я тогда очень расстроилась, ведь понимала, что за эти три месяца у меня как раз подойдет срок рожать. У Вани не получится встретить меня с ребенком из роддома. Решила рожать в Удмуртии», — отмечает Марина.

А 14 августа 2020 года родилась дочка. В день выписки, понимая, что ее встретят только мама и сестра, наша собеседница не накрасилась и не попросила красивого наряда.

«Одев ребенка, я сказала медсестре, что встречающим можно заходить. Открывается дверь и заходит Иван в свадебном костюме. У меня шок, слезы покатились градом. Мои чувства и эмоции на тот момент просто не передать словами. Что-что, а по сюрпризам Иван мастер! Это был один из самых счастливых дней жизни», — делится Алышева.

Оказалось, Иван тогда отпросился у командира на 10 дней, чтобы встретить жену из роддома. Затем по окончании учений Алышев перевез семью в часть.

«В 2022 году, когда начались учения в Крыму, Иван меня с дочерью перевез обратно в Удмуртию. В ночь с шестого на седьмое января я проводила мужа на учения, после которых началась СВО. Тогда я и подумать не могла, что вижу его в последний раз», — утирает слезы вдова.

О том, как сложилась судьба Ивана, читайте в нашем материале.