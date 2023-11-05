«Отличная компенсация для России»: в ялтинском отеле Софии Ротару предложили устроить санаторий для бойцов СВО

Отель украинской певицы Софии Ротару, расположенный в Ялте, могут национализировать и реализовать на торгах по примеру квартиры украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Mash.

Речь идет о роскошной постройке Villa Sofia, которую ранее исполнительница хита «Хуторянка» пыталась непублично продать, но за совершенно неадекватную цену — 25 млн евро. Это натолкнуло риелторов на мысль о том, что такая сделка была нежеланной, и Ротару лишь делала вид, что пытается избавиться от российской недвижимости.

Теперь же в объявлении о продаже появился торг, но какой именно — не озвучивается. Впрочем, считает политолог Сергей Разгуляев, если продажа осуществляется не за символическую плату, она обречена на провал.

«Факт возможной национализации будет играть роль некоторого обременения — это действительно большой риск. К тому же, кто захочет в здравом уме и за большие деньги покупать жилье у гражданки Украины, когда можно просто дождаться национализации и взять отель с торгов?», — рассказал Разгуляев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнил, что София Михайловна сколотила приличное состояние, выступая в России, но после начала СВО резко вернулась на родину, отказалась от концертов в РФ.

«Ходят слухи даже о ее помощи боевикам ВСУ. Поэтому национализация недвижимости Ротару с последующей реализацией на торгах может стать отличной компенсацией для России. Вырученные деньги, разумеется, лучше всего направить на нужды фронта, что ускорит достижение целей СВО», — уточнил собеседник.

Если же покупатель не найдется, продолжил эксперт, отель можно использовать под санаторий для бойцов СВО.

«Там они смогут отдохнуть, восстановить свои силы. Там же отметят и день нашей победы», — уточнил эксперт.

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