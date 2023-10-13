«Отложите житейские дела»: священник рассказал, что нужно сделать перед Покровом
Фото: [freepik.com]
Покров Пресвятой Богородицы отмечается верующими 14 октября. Этот день имеет очень важное значение в православии и считается великим праздником, когда чудеса становятся явью.
Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин (Харитонов) рассказал, как правильно провести 14 октября и как подготовиться к святому празднику.
Фото: [freepik.com]
Забудьте о житейском
Самое главное, по словам Отца Константина, — сходить в храм и помолиться.
«Нужно отложить всякие житейские дела. Посвятите этот день Божьей матери», — отметил священник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Этот праздник особенный, уверен он. Однако никаких особенных правил подготовки к нему нет.
«Верующие вечером 13 октября идут в храм на службу и всенощные бдения, а утром, в сам праздник, приходят на утреннюю литургию. Конечно, стоит придерживаться пятничного поста», — добавил собеседник издания.
Страшная дата
Бояться пятницы 13, которая выпала на день перед праздником, не нужно, уверен Отец Константин.
«Не надо ждать ничего плохого в пятницу 13, это все придумали оккультисты. Число 13 — это Иисус Христос и 12 апостолов. Так что ничего плохого в этой дате нет», — заключил собеседник издания.
Ранее ясновидящая Алиева рассказала, какие желания исполняются на Покров.