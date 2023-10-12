«Умножаются в десятикратном размере»: ясновидящая рассказала, какие желания исполнятся на Покров 14 октября
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В предстоящую субботу 14 октября православные христиане будут отмечать один из самых главных праздников для верующих — Покров Пресвятой Богородицы. Он начинается 13 октября. Во всех храмах пройдут всенощные бдения, а 14-го начнется праздничная литургия.
Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно провести эти два дня.
«Праздник также падает на затмение и на новолуние, поэтому все, что делается, умножается в десятикратном размере. Все мольбы и просьбы будут исполняться», — заявила Алиева.
На Покров запрещено работать, сквернословить, ругаться, отказывать в помощи кому бы то ни было, продолжила собеседница издания. Стоит воздержаться от алкоголя и сплетен.
«В церкви нужно помолиться пресвятой Богородице и попросить у нее помощи и защиты. Покров — это предзимнее состояние. Считается, что наступающая зима укрывает землю своим палантином. С этого дня начинаются заморозки», — добавила ясновидящая.
Богородицу традиционно просят об исцелении и зачатии, о хорошем поведении детей, подчеркнула Алиева.
«В старину говорили, что тот, кто на Покров женится, будет в крепком браке всю жизнь. Дети, которым повезло родится в эти дни, будут очень умными, здоровыми и удачливыми», — пояснила ясновидящая.
Это праздник, кстати, считается женским. Именно в эти дни женщины просят Богородицу о счастливой доле: чтобы быть любимой в семье, чтобы муж был хорошим.
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