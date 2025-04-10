Отметившая 67-летие Кондулайнен показала фигуру в бикини

Недавно, 9 апреля, Кондулайнен встретила 67 лет. На ее долю выпало немало неприятностей, среди которых проблемы со здоровьем. Несколько лет назад звезда пережила инсульт, была долгая и тяжелая реабилитация. Сейчас Кондулайнен чувствует себя хорошо и бодро: это она подтвердила в беседе с журналистами.

Более того, актриса не только полна сил, но и может похвастаться отличной фигурой. Она показала, как стоит на пляже в розовом открытом бикини, кроссовках и кепке. Как уточнила сама Кондулайнен, она посвящает много времени физнагрузке. Например, она любит велотренажер, ввела в привычку зарядку и скандинавскую ходьбу.

На Сейшелах звезда уже около недели, тут же встретила день рождения, как это делала в 2014-м.

«Народу здесь мало. Русских не встречала совсем. Все вокруг тихо-спокойно. Я постоянно на связи с сыновьями. Наблюдаю через Интернет за московскими снегопадами. И хватаюсь за голову: «Господи, как хорошо, что я вовремя укатила из Москвы», — рассказала звездная собеседница.

Ранее сообщалось, что звезда «Спасателей Малибу» многие годы страдала от жутких болей.