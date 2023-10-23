«Отнимают драгоценные часы жизни»: почему на самом деле пробки нас так раздражают

Пробки — серьезная проблема для жителей современных мегаполисов. Ежедневно тысячи людей оставляют несколько часов своей жизни в длинном потоке автомобилей. Но может ли это повлиять на психологическое здоровье?

Психолог Марта Фролова рассказала, в каких случаях стояние в пробках приводит к ментальным проблемам.

«Все события, которые происходят в нашей жизни, — нейтральны. Они не имеют окраски как плохие или хорошие. Правда, они действительно могут повлиять на нас, но во многом все зависит от нашего собственного восприятия», — отметила Фролова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, сами по себе пробки не вызывают проблем с психикой, но обнажают уже имеющиеся недуги.

«Пробки вызывают дискомфорт и агрессию, если у человека что-то не в порядке. Скорее всего, такой человек недоволен потерей времени и чувствует, что пробки отнимают драгоценные часы жизни. Ему не нравится, что время уходит на что-то подобное, а пробка попросту становится триггером», — пояснила собеседница.

Психолог подчеркнула, что главная причина недовольства пробками — личные проблемы. Точно такая же реакция у людей возникает от очередей в МФЦ или магазине.

«Человек раздражен своей работой, из-за которой он оказался в потоке машин. Или людьми, которые его окружают в повседневной жизни. Хотя срывается он на других людей — на тех, что оказались с ним в одной пробке», — дополнила Фролова.

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