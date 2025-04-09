Отношения Мизулиной и SHAMANа вышли на новый уровень

В студии шоу «Утро. ТНТ» глава ЛБИ Екатерина Мизулина рассказала, что ее отношения с Ярославом Дроновым (SHAMAN) стремительно развиваются. Об этом пишет KP.RU.

Артист Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина вывели свои отношения на новый уровень и познакомились с родителями друг друга. По признанию блондинки, все отлично поладили, встречи проходят тепло и по-семейному.

«Ярослав хорошо общается с моей мамой, причем они общаются и без моего участия —созваниваются, обсуждают какие-то моменты. Как и я общаюсь с его мамой Людмилой и отцом Юрием. У нас хорошие, теплые, семейные отношения», — подчеркнула Екатерина.

При этом Мизулина призналась, что познакомилась с творчеством Дронова случайно. В 2023 году она вела стрим по игре Minecraft, посвятив его Дню России. Там заиграла песня «Я русский». На следующий день она списалась с автором песни, они захотели встретиться на следующий день и познакомиться поближе.

Напомним, Дронов и Мизулина признались, что состоят в отношениях во время одного из концертов, прошедших 9 марта. Пара также публично поцеловалась.

Ранее сообщалось, что автографы SHAMAN и Мизулиной выставили на продажу в Новосибирске.