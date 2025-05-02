Отобрал скрипку, матерился: Олег Майами устроил дебош в московском клубе

Российский исполнитель Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) стал участником скандала в одном из столичных заведений. Кавер-группа «Сборище» пригласила его на сцену, чтобы он сыграл на скрипке. Однако артист повел себя вызывающе, начал оскорблять музыкантов и нецензурно выражаться.

Как сообщили участники группы в социальных сетях, в подобных мероприятиях принимали участие самые разные люди, в том числе и более известные личности. Никто не позволял себе неуважительного отношения к музыкантам.

«Мы работали на мероприятии и пригласили Олега поучаствовать в интерактиве — и вот что он исполнил. Сразу хочу отметить: видео не носит негативного характера в адрес мероприятия, заказчиков, заведения и так далее. Оно лишь демонстрирует хамское поведение конкретного человека», — приводится в сообщении в соцсетях.

Основываясь на видео, которое было опубликовано Аленой Жигаловой, ведущей мероприятия, можно сделать вывод, что Майами выбрал скрипку, вызвал аплодисменты, а в конце выступления уронил смычок.

«Как минимум, это большое неуважение к артисту, музыканту, человеку, в конце концов», — заявил после выступления лидер группы «Сборище».

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