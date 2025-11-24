Отобрали слово «русский»: военный эксперт увидел «украинство» в новом словаре госязыка

Военный эксперт Алексей Живов раскритиковал новое лексикографическое издание — «Толковый словарь государственного языка РФ». Он усмотрел в нем признаки так называемого украинства. Свое мнение эксперт высказал в телеграм-канале.

По словам Живова, это первый случай, когда у русского языка отобрали его непосредственное имя — слово «русский» в названии словаря.

«Удивительно, что за сотни лет развития нашего языка, никому, кроме питерских «лингвистов» не пришло в голову отобрать у этого языка имя. Какой-то позор», — написал он.

Живов акцентировал внимание на том, что использованная в названии словаря формулировка «государственный язык» является точной калькой с украинского термина «державна мова».

Правительство России утвердило новый словарь еще в апреле 2025 года, однако внимание СМИ и общественников он привлек в июне. Тогда журналисты обратили внимание на толкование слова «нецензурный».

Некоторые телеграм-каналы и блогеры заявили, что новая словарная статья к этому слову с перечнем из 14 корней фактически запрещает их к публикации.

Роскомнадзор, комментируя запрос «Ленты.ру», опроверг это, разграничив понятия. По версии ведомства, перечисленные корни — бранные, но не являются запрещенными обсценными или табуированными.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, регулирующий использование русского языка в открытой городской среде.