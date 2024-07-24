Оторванные ноги и 19 операций: разведчик Кнауб из Сибири чудом выжил в боях с ВСУ

Молодой человек из Красноярского края Роман Кнауб (Папай) отправился на спецоперацию добровольцем и пережил немало трудностей перед тем, как получить инвалидность. Свою тяжелую и вдохновляющую на подвиги историю он рассказал RT .

Сибиряк вдохновлялся реальными примерами: еще в детстве он увидел фронтовиков на 9 Мая и понял, что хочет носить форму и помогать Родине. В будущем он отслужил в армии, а в 2022 году заключил контракт с Минобороны. Он побывал в тылу противника, «снимал» винтовкой командиров, брал ВСУшников в плен. В таком бурном потоке боевых миссий не обошлось без ранений, а последние оказались критическими.

В феврале 2024 года Папаю оторвало левую руку и ногу. В больнице ампутировали также правую ногу ниже колена. Всего военный пережил 19 операций за пять месяцев.

«У нас была боевая задача: найти «Катюшу» и танк, которые по нашим били постоянно. Танк мы подбили в районе девяти утра, и уже на выходе нас накрыли. Когда я парней в блиндаж отправил, сам остался смотреть карту, как нам выйти из-под обстрела. И по мне начал работать миномет. Я держал телефон с картой в левой руке, ее так и оторвало вместе с телефоном… Автомат и рация тоже были уже нерабочие, и я не мог вызвать эвакуацию. Успел увидеть, что блиндаж полностью уничтожен, а значит, все мои парни погибли», — рассказал историю ранения боец.

Сейчас военный не участвует в СВО. Он отметил, что нельзя выигрывать вечно. Впереди адаптация, но уже не к передовой, а гражданской жизни в «новом теле».

Ранее сообщалось, что начальник разведки 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений с позывным «Самара» обратился к соотечественникам. Он призвал всех быть готовыми к конфликту.