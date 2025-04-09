«Отправился на фронт в 16 лет»: ветеран из Серпухова рассказал о военных годах

Ветеран из Серпухова Николай Козлов рассказал, что за годы Великой Отечественной войны ему удалось пройти путь от Москвы до Кенигсберга, он отправился на фронт в 16 лет. Об этом сообщает 360.ru.

По его словам, к концу войны ему еще не было и 20 лет, однако он уже был ранен четыре раза.

«В 42-м году попал в свою часть полкомвзвода разведки полковой. В звании старшего сержанта. Прошел всю Белоруссию от Витебска, Полоцка, Орши, Себеж. Все города прошел. И три года там пробыл», — поделился Николай Козлов.

Ветеран является кавалером двух орденов Красной звезды, орденов Отечественной войны I и II степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. После получения ранения в Кенигсберге его направили на родину — в Курск, где он отметил День Победы.

В 2025 году ему исполнится 100 лет, сейчас он живет в Серпухове вместе с женой Зоей Павловной. У них четверо детей, восемь внуков и три правнука.

Жена героя подчеркнула, что 9 Мая для них является «самым священным праздником».

«У нас очень много бывает гостей. Все дети поздравляют, все внуки поздравляют. Администрация каждый год поздравляет, без внимания не оставляет», — поделилась она.

Теперь ветеран занимается патриотическим воспитанием молодежи.

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