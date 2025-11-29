Отрава в руках детей: в Таганроге обсуждают разбросанные конфеты и купюры с ядом

Глава Таганрога Светлана Камбулова в телеграм-канале официально опровергла распространяющиеся в интернете и мессенджерах панические слухи о якобы разбросанных по городу отравленных конфетах и купюрах.

В своем обращении к жителям градоначальница прямо назвала эту информацию хорошо спланированной провокацией, направленной на подрыв психологического состояния горожан. Мэр призвала не вестись на вбросы, подчеркнув, что злоумышленники сознательно эксплуатируют тревожные настроения людей, обеспокоенных безопасностью близких.

«Враг ждет от нас именно страха и упаднического настроения. Но я верю, что наш здравый смысл возобладает!»— подчеркнула глава города.

Камбулова оценила действия распространителей фейков как тактику информационной войны. Глава города выразила уверенность, что здравый смысл таганрожцев позволит им противостоять массовой дезинформации, и призвала граждан получать сведения исключительно из официальных проверенных источников.

Ранее сообщалось, что британская пресса переврала слова Путина ради громкого заголовка.