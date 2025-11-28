Российская дипломатическая миссия в Лондоне поймала влиятельное британское издание на откровенной манипуляции фактами. Журналисты The Daily Telegraph приписали Владимиру Путину кровожадное намерение, которое на самом деле звучало как критика в адрес западных политиков. Об этом пишет ТАСС.

Крупный медийный скандал разгорелся вокруг публикации в одном из старейших британских изданий. Сотрудники посольства РФ в Лондоне обратили внимание на то, как газета The Daily Telegraph интерпретировала недавнее выступление российского лидера. Британские обозреватели, не стесняясь в выражениях, сообщили своей аудитории, что Москва якобы планирует продолжать боевые действия до полной гибели последнего жителя Украины. Такая трактовка полностью исказила изначальный посыл и превратила аналитическое высказывание в прямую угрозу.

В российском диппредставительстве оперативно разъяснили ситуацию, указав на грубую подмену понятий. Как отметили дипломаты, президент действительно использовал эту идиому, но в диаметрально противоположном контексте. Глава государства анализировал настроения в западных элитах и указывал на существующий там раскол. По его словам, одни партнеры Киева призывают скорее закончить конфликт из-за истощения ресурсов, а другие — как раз те самые ястребы на Западе — настаивают на продолжении войны до последнего украинца.

Получается, что британские репортеры взяли тезис, обличающий цинизм западной политики, и вложили его в уста президента как собственную стратегию России. Эксперты отмечают, что подобные смысловые перевертыши стали классическим инструментом информационной войны. Фраза «до последнего украинца» уже давно стала устойчивым выражением, описывающим цену, которую платит Киев за поставки оружия НАТО, однако западная пресса пытается переложить ответственность за эту трагедию, меняя автора и адресата высказывания.

Ранее Польша потребовала у Украины объяснений после обыска у Ермака.