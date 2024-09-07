Отравления на избирательных участках Петербурга привели к уголовному делу
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После случаев отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по Северной столице.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) после отравления людей в Адмиралтейском и Кировском районах города. Все они обратились с одинаковыми симптомами.
Случаи отравления подтверждал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин. Ситуация никак не повлияла на ход голосования на УИК.
Напомним, что голосования проходят на избирательных участках РФ до 8 сентября включительно. В регионах выбирают должностных лиц, депутатов. Также выбирают управленцев Абакана и Анадыря. Проходят соответствующие голосования также в Москве и Московской области.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подвели итоги второго дня голосования.