«Отрезал палец и ухо»: уральский боец СВО жестоко убил двух собутыльников

Как передает телеграм-канал «Осторожно, новости», инцидент произошел еще в январе нынешнего года в городе Первоуральск в Свердловской области. Там участник СВО 31-летний Николай Ч. в ходе совместного распития спиртного что-то не поделил с собутыльниками, и завязалась потасовка.

Отмечается, что боец СВО взял верх над своими не в меру трезвомыслящими знакомыми: одному он сначала жестоко отрезал палец и часть уха. А после убил обоих. Заметая следы содеянного, мужчина поджег квартиру, в которой и происходило алкогольное возлияние.

«В январе 2024 года житель Первоуральска Николай Ч. выпивал в компании двух незнакомцев. В какой-то момент мужчины начали агрессивно спорить, Николай нанес одному не меньше 68 ударов ножом, после отрезал ему палец руки и часть уха. Бывший военный поджег квартиру, чтобы скрыть следы», — передает паблик слова адвоката потерпевшей стороны.

Второго собутыльника уралец ударил в голову и шею разбитой бутылкой, нанеся погибшему острым предметом в общей сложности 68 ударов.

Суд учел поджог и совершение двойного убийства с особой жестокостью, приговорив подсудимого к 22 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя подмосковного города Ступино, устроившего взрыв газа в доме в 2022 году, приговорили к пожизненному лишению свободы.