«Отрезать что?»: вебкам-модель рассказала про шокирующий запрос клиента

Вебкам-модель анонимно рассказала в телеграм-канале «Типай, щегол!» о пугающем запросе клиента, который, как предполагают, возбуждался от мыслей об отрезанных гениталий. Об этом пишет «Газета.Ru».

Как указала девушка, пользователь под ником Schaumschlaeger начал диалог с предложения: «Хотелось бы, чтобы мы разделись догола и повесились. Или отрезали мне член». Запрос насторожил и удивил вебкамщицу, так как ранее она с таким не сталкивалась. После уточняющих вопросов мужчина подтвердил свои слова, вновь повторив жуткую просьбу.

Впрочем, опытные коллеги по 18+ сфере не увидели в ситуации ничего пугающего. По их словам, клиенты часто заходят за грань и выдают экстремальные фантазии. Отметили, что особенно часто такие мечтания встречаются в категориях, где женщины выступают в роли доминирующей «госпожи».

«Даже личинок в уретру не просил запихнуть... Казуал», – иронично прокомментировала сообщения Schaumschlaeger одна из вебкамщиц.

По словам девушек, подобные запросы обычно остаются частью ролевых игр, и клиенты редко действительно хотят причинить себе вред.

Ранее сообщалось, что легкоатлет оголил гениталии во время забега и выиграл соревнование.