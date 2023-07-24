«Отрезвляющий удар»: украинский беспилотник атаковал винный магазин в Москве

В Москве утром 24 июля упали два беспилотника. Пострадавших, как и серьезных разрушений, нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Несущественные повреждения получили несколько зданий, среди которых оказался крымский винный магазин «Массандра» на Комсомольском проспекте. У алкомаркета пострадали стеклянные витрины. Движение по самому проспекту временно перекрыли.

«Ну и ладно. Мы запаслись»; «Удар по центру принятия спиртного»; «Отрезвляющий удар», — посмеялись россияне в Сети.

Однако в комментариях под новостью некоторые люди решили, что цель атаки была куда серьезнее алкомаркета.

«Это магазин на Комсомольском проспекте рядом с поликлиникой Министерства обороны. А само министерство за поликлиникой. В 300-500 метрах от магазина. Так что не очень смешно. В этом районе сотовая связь плохо работает. В самой поликлинике вообще не ловит интернет, например. А беспилотник прилетел. Странно», — высказалась Анна Т.

По данным Минобороны, в атаке виновен киевский режим. А кроме пострадавшей витрины незначительный урон получила крыша дома на Комсомольском проспекте и бизнес-центр на проспекте Лихачева.

Ранее сообщалось, что в Крыму силы ПВО сбили одиннадцать украинских беспилотников.