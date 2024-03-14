Отрицающие свою связь ФБК и Ходорковский провернули сделку на 4,5 млн евро

Европейское представительство «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК*) приняло не менее 4,5 млн евро от структур, которые связаны с публицистом и политиком Михаилом Ходорковским**. Это стало известно телеканалу RT из регистра прозрачности лоббистов Европарламента.

«Дочка» ФБК Anti-Corruption Foundation Europe в Литве отчиталась перед Европарламентом. Судя по данным, солидную сумму организации выплатила местная компании Posterum, которая управляет проектами Михаила Ходорковского. Posterum получил 474 тысяч долларов от американского юрлица ФБК дважды: в 2021 и 2022 году. Выплату осуществили за помощь в продюсировании оппозиционного канала на видеохостинге.

При этом Ходорковский и ФБК отрицали любую финансовую, политическую и идеологическую связь. Более того, деятель и фонд имели существенные разногласия по ведению дел. Однако теперь стало ясно, что подозрения не были напрасны. Все связи и сотрудничество Ходорковского с фондом раскрылись после регистрации ФБК для лоббирования антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что известный предприниматель избавился от британских санкций, продавшись натовцам.

*находится в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана в РФ экстремистской за ведение запрещенной деятельности

**Включен в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ