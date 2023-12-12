Оценку результатов проектов-победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий проводят в Подмосковье

В Подмосковье проводится оценка результатов проектов, которые победили в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) в 2021 году. Она завершится в конце декабря, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Оценке подлежат 46 проектов, реализованных за счет средств бюджета Московской области, а также за счет софинансирования Фонда президентских грантов. Из числа успешных проектов будут выбраны ТОП-5 лучших проектов, которые будут награждены дипломами, а также могут быть представлены к иным формам поощрения и (или) поддержки их деятельности», — говорится в сообщении.

Жители региона могут ознакомиться с представленными проектами, а также дать оценку их реализации здесь. Помимо этого желающие могут направить комментарий об успешности реализации проекта на электронную почту gusk_grantiNKO@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.