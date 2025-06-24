Отсидевшая срок за убийство омичка зарезала мужчину

52-летняя жительница Омска, отсидевшая срок за убийство, снова пошла на преступление.

Женщину освободили из колонии утром, но уже в тот же день вечером она убила 60-летнего мужчину. Она зарезала его ножом за громкий стук в дверь.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили жильцы общежития в поселке Береговой в Омске.

Следствие установило, что подозреваемая ударила незнакомого мужчину ножом в грудь. Тот скончался на месте.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что смотрительница школы во Франции погибла из-за нападения на нее учащегося с ножом.