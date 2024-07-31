В штате Миссури освободили американца, который ждал своего приговора 34 года, сидя в тюрьме. Его признали невиновным, сообщает РБК .

На момент освобождения Кристоферу Данну было 52 года. В течение последних 34 лет он просидел в тюрьме Сент-Луиса под подозрением в совершении убийства 15-летнего Рикко Роджерса в 1990 году.

Обвинение базировалось на показаниях двух мальчиков в возрасте 12 и 15 лет, которые в дальнейшем отказались от своих слов. У следствия не осталось достаточных оснований обвинять Данна, и 22 июля его приговор был отменен.

Уточняется, что защита подозреваемого указывала на наличие у него алиби. Кроме того, стрельба, в ходе которой погиб Роджерс, происходила в темное время суток, и установить личность стрелявшего невозможно.

Вопреки решению суда, генпрокурор Миссури подал апелляцию, и после освобождения Данна повторно отправили в тюрьму. Он назвал происходящее настоящим испытанием.

Ранее сообщалось, что политолог Блохин назвал причины, почему США не банкротятся в связи с огромной суммой госдолга. Он полагает, что страна уверенно держится на плаву за счет своей внушительной военно-экономической мощи.