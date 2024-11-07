Отсидевший десять лет в США невиновный мужчина добился выплаты 3,7 млрд рублей

В штате Миссури, США, страховую компанию обязали выплатить многомиллионную компенсацию Райану Фергюсону, который провел 10 лет в тюрьме незаслуженно. Об этом сообщил ABC 17.

Фергюсона обвинили в убийстве спортивного редактора Columbia Daily Tribune и осудили в 1993 году в Колумбии. Главным свидетелем против него выступил его друг, который позже признался, что дал ложные показания.

Лишь в 2013 году суд отменил его приговор и признал невиновным. Установлено, что прокуратура скрыла от суда доказательства, предоставленные защитой Фергюсона.

Шесть полицейских, занимавшихся делом, вместе с Фергюсоном подали иск против страховой компании Traveler’s Insurance.

Разбирательство длилось несколько лет: Фергюсон требовал выплаты, а страховая компания утверждала, что полис не действовал на момент приговора. В итоге неправомерно осужденный должен получить 38 миллионов долларов (3,7 миллиарда рублей).

Присяжные постановили, что Traveler’s Insurance должна выплатить крупную сумму, так как игнорировала предыдущие судебные решения.

Несколько лет назад компания должна была заплатить миллионы за каждый год тюремного заключения и судебные расходы, но не выполнила это требование.

Ранее сообщалось, что с мая 2023 года пенсионер из Башкирии Фатхулла Исхаков не может добиться выплаты компенсации за то, что он провел в колонии 13 лет за преступление, к которому не имеет никакого отношения.