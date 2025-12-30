«Отсрочка» по собственному желанию: почему Лариса Долина не спешит выполнять решение ВС, отказываясь от передачи ключей

Конфликт вокруг апартаментов в Хамовниках между певицей Ларисой Долиной и их покупательницей Полиной Лурье получил новый поворот. Как сообщают Telegram-канал, несмотря на решение Верховного суда РФ, артистка отказалась передавать ключи от квартиры законной владелице.

Согласно информации издания, сторона Лурье официально просила Долину освободить помещение 30 декабря. Однако певица отклонила это требование, сославшись на необходимость отсрочить переезд до 5 января.

При этом ранее стало известно, что процесс покидания квартиры уже начался. Еще 26 декабря часть личных вещей артистки была погружена в автомобиль и вывезена. Примечательно, что адвокат Полины Лурье заявляет, что ее доверительница не планирует прибегать к помощи судебных приставов для принудительного выселения, рассчитывая на добровольное исполнение судебного акта.

Напомним, 16 декабря Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу Лурье, отменил все ранее вынесенные судебные решения по этому делу, окончательно подтвердив право собственности покупательницы. Суд обязал Ларису Долину и ее родственников покинуть помещение в ближайшее время.