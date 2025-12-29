«Желчная и ненавидит людей»: Кушанашвили обматерил Ларису Долину на фоне скандала с квартирой

Телеведущий Отар Кушанашвили в рамках подкаста «ЗА ДЕНЬГИ» высказал резко негативную позицию относительно народной артистки Ларисы Долиной, прокомментировав громкий жилищный скандал с ее участием. Как пишет « Газета.ру », критик не стеснялся в выражениях.

По словам шоумена, знакомого с певицей с 1992 года, Долина отличается крайне неприязненным отношением к окружающим.

«Когда мы говорим про Ларису Долину, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю ее с 92 года», — заявил Кушанашвили, добавив, что давно ожидал, что артистка «рано или поздно» окажется в центре большого скандала.

Поводом для столь жестких оценок стало судебное разбирательство между Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. 25 декабря Московский городской суд постановил выселить певицу, ее дочь и внучку из апартаментов в районе Хамовники, однако, как сообщил адвокат Лурье 29 декабря, Долина отказалась освобождать жилье до 5 января. Кушанашвили напрямую связал поведение артистки с ее личными качествами, заявив, что она и ее сторона пытались «унизить простую мать-одиночку». Он выразил удовлетворение решением суда, отметив, что был «приятно изумлен» вердиктом, которого опасался, думая: «Ну неужели людей растопчут?».

В своей эмоциональной речи шоумен сделал более широкие социальные выводы. Он заявил, что времена безоговорочного боготворения артистов, позволяющего им пренебрежительно относиться к людям, закончились. Кушанашвили назвал Долину «психически больной», сравнил ее с ведьмой и подчеркнул, что не испытывает к ней ни малейшего сочувствия. По его мнению, эта история стала нарицательным примером, показавшим, что общественное терпение имеет предел, и даже статус народной артистки не позволяет безнаказанно игнорировать закон и права других людей.

