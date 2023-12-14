«Отстаивает и поддерживает ценность близких отношений»: психолог раскрыл суть важного совета Путина

Новогодние праздники нужно провести в кругу семьи. Такой совет дал Владимир Путин россиянам в ходе прошедшей сегодня прямой линии.

«В Новый год нужно больше уделить внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело — выставки, театры. Активный образ жизни вести», — посоветовал президент.

Психолог Сергей Костеренко оценил совет лидера РФ, а также немного расширил его рекомендации. По словам эксперта, в своей речи президент сделал упор на традиционные семейные ценности.

«Это то, чем Россия сейчас выгодно отличается от западного мира с размыванием ценностей семьи и детей. Россия вместе с президентом отстаивает и поддерживает ценность близких семейных отношений. В наше время очень полезно укреплять подобные семейные традиции», — рассказал Костеренко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психолог отметил, что Новый год, по статистике, самый любимый праздник россиян. И, конечно, стоит его провести именно вместе с самыми любимыми и близкими людьми, посоветовал он.

«Это укрепляет чувство единства в отношениях, дает успешный совместный опыт и помогает планировать будущее вместе с близкими людьми», — добавил Костеренко.

Психолог отметил: по совету президента обязательно включить активные спортивные мероприятия в свои планы на новогодние праздники.

«Это укрепит здоровье, поможет снять накопившиеся предновогодние напряжения, суету. Семейный выезд на лыжах, коньках, катание с горок или просто прогулка по зимнему лесу послужат командообразующими мероприятиями и добавят приятной зимней романтики, которая освежит отношения с близкими», — заключил собеседник издания.

Ранее психолог объяснила, как все успеть до Нового года.