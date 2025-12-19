Отставание ликвидировано: как Россия за полгода догнала и перегнала противника в небе

Глава государства заявил, что проблемой нехватки крупных гексакоптеров занимаются совместно Министерство обороны и Министерство промышленности. По его словам, в решении этого вопроса личный вклад вносит министр обороны.

«Да, не хватает тяжелых, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника на всех участках фронта».

Отдельно президент выделил личный вклад министра обороны Андрея Белоусова в решение вопросов, связанных с беспилотниками. Российский лидер подчеркнул, что министр обороны уделяет этому направлению персональное внимание и многое сделал для достижения текущих результатов. Именно благодаря его усилиям, как отметил Путин, и произошли столь значительные позитивные сдвиги.

Комбинированная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в рамках которой прозвучали эти заявления, стартовала в эфире 19 декабря. Прием вопросов от граждан начался 4 декабря и продолжился вплоть до окончания мероприятия.

